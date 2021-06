BMW rijdt met hoge snelheid in op Tesla: zeven gewonden na zware crash op E17

Kruibeke - Bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Kruibeke zijn zaterdagnacht zeven gewonden gevallen.

Net voorbij het parkeerterrein in Kruibeke in de richting van Antwerpen was een bestuurder van een BMW met hoge snelheid ingereden op de bestuurder van een Tesla met Nederlandse nummerplaat. Door de klap verloren ze beiden de controle over het stuur. Alle twee de wagens werden honderden meters weggeslagen. Ze raakten daarbij verschillende keren de vangrails. Brandweer en ziekenwagens kwamen massaal ter plaatse om alle slachtoffers te verzorgen. Enkele passagiers uit de Tesla moesten uit de wagen worden bevrijd.

Drie personen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Nog vier anderen raakten lichtgewond. Door het ongeval moest de weg tijdelijk volledig afgesloten worden. Het verkeer werd ter hoogte van Haasdonk afgeleid.