Porsche rijdt in op caféterras terwijl klanten binnen naar Rode Duivels kijken

Sint-Pieters-Leeuw - De bestuurder van een Porsche is zaterdagavond rond 22 uur langs de Rink in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw het terras van café ’t Leeuwke binnengereden. De schade was aanzienlijk, maar bij het incident raakte niemand gewond.

Een paaltje op het voetpad knakte af en tafels en stoelen vlogen in het rond. Op het terras zaten gelukkig geen cafébezoekers, iedereen was binnen de wedstrijd van de Rode Duivels aan het volgen.

De Porsche, die een paar meter verder op het voetpad tot stilstand kwam, liep ook behoorlijk wat schade op. Het voertuig moest worden getakeld. Volgens de lokale politie had de chauffeur niet te veel gedronken. Mogelijk verloor de chauffeur de controle over het stuur door een te zware voet. De snelheid langs de Rink is beperkt tot 30 kilometer per uur.