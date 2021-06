Industriebrand Gentse haven onder controle, maar hinder blijft mogelijk: “Verkoolde stukjes in de omgeving”

Gent - Het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in Desteldonk bij de Gentse haven is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. In de omgeving kan er zondag nog geur- en rookhinder zijn, en omwonenden melden verkoolde stukjes, afkomstig van de brand. De oorzaak is nog niet bekend.

De gebouwen van het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in de Skaldenstraat zijn volledig in de as gelegd bij een brand. Omdat het gaat over koelcellen, veel isolatiemateriaal en plastic, veroorzaakte de brand sterke geur- en rookhinder tot in Gent centrum, Destelbergen, Oostakker, Lochristi en Desteldonk. Zondagmorgen was van ver een enorme zwarte rookpluim te zien.

Foto: IF

Rond 7 uur zondagochtend had de brandweer de brand onder controle, maar de brand woedt nog en er wordt nageblust om er zeker van te zijn dat smeulende stukken niet opnieuw vuur vatten. “Dit kan heel de dag nog rook- en geurhinder veroorzaken, dus houd indien nodig ramen en deuren gesloten”, meldt de brandweer.

Er is ook sprake van rondvliegende stukjes afkomstig van de brand, klinkt het bij de brandweer. “We krijgen meldingen van verkoolde stukjes in de omgeving. Dit is geen asbest, maar isolatiemateriaal en plastic verpakking. We adviseren om die bij elkaar te vegen en af te koelen met water. Daarna mogen ze gewoon in de vuilnisbak.”

De brandweer was zondagmiddag nog steeds aan het blussen. Foto: dvh

Drone ingezet

In het gebouw was tot zover bekend niemand aanwezig op het moment dat de brand uitbrak. Dit zou rond drie uur ‘s nachts geweest zijn. “Rond drie uur kregen we uit de omgeving meldingen van geurhinder, waarna we via metingen op zoek gingen naar de oorzaak. Rond half vier bleek de hinder afkomstig van een uitslaande brand. De gebouwen stonden al in lichterlaaie toen onze ploegen aankwamen.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar het parket heeft wel een branddeskundige aangesteld. Er wordt mogelijk ook een drone ingezet boven het bedrijf, om een zicht te krijgen op eventuele overgebleven brandhaarden en de oorzaak van de brand. De politie heeft de omgeving rond het gebouw afgezet.

Foto: dvh