Gezocht na ontvoering als baby: 35-jarige man met moedervlek op linkerhand

Als hij nog leeft, is het onder een andere naam. Maar die moedervlek op zijn linkerhand, die moet hij normaal gezien nog hebben. Tenzij ze operatief of met laser werd weggehaald. Om elk spoor naar het verleden te wissen. Exact 35 jaar is het vandaag al geleden dat Jonathan Vicart uit het ziekenhuis van Doornik werd ontvoerd. Hij is nooit teruggevonden.