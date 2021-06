Werknemer 3M trok 22 jaar geleden in ontslagbrief aan de alarmbel: “PFOS, de meest verraderlijke vervuilende stof sinds PCB”

Op de hoofdzetel van de Amerikaanse chemiereus 3M in Minnesota wisten ze al meer dan twintig jaar dat PFOS giftig was. Een ontslagbrief van een werknemer, die ook de overheid onder ogen kreeg, voerde de druk op in 1999. Toch greep de bedrijfstop niet in, en bleven ze de chemische stof die water-, vuil- en vetafstotend is produceren tot het jaar 2000.

In 1999 schreef Richard Purdy, milieuspecialist van 3M, een vlammende ontslagbrief waarin hij de top van het bedrijf “onethisch” noemt en beweert dat zij zich “meer zorgen maken over afzetmarkten, aansprakelijkheid en imago dan over milieuveiligheid”.

Op 28 maart schreef hij: “Mijn ontslag is ingegeven door mijn diepe teleurstelling over de manier waarop 3M omgaat met de milieurisico’s die verbonden zijn aan de productie en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (PFOS) en voorlopers daarvan.”

De onderzoeker werkte toen voor het Amerikaanse bedrijf in Decatur (Minnesota) als milieuspecialist. Hij moest de impact van PFOS op het milieu in kaart brengen. De chemische stof dis wordt verwerkt in producten als papier, textiel, tapijten en brandblusschuim

Purdy stuurde ook een brief naar het Amerikaanse milieuagentschap.

De klokkenluider noemde PFOS “de meest verraderlijke vervuilende stof sinds PCB.” Polychloorbifenyl werd officieel in 1985 verboden omdat een verband werd aangetoond met milieuschade en kanker. Pcb werd decennia gebruikt in onder meer het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk.

Stoppen met PFOS

Begin 2000 stopte 3M met de productie van PFOS. Zowel in Decatur (Minnesota) als in Zwijndrecht. De druk vanuit de Amerikaanse overheid werd te groot. De bewijzen stapelden zich op.

Voor een deel is dat DUS ook te danken aan d Richard Purdy. Vanaf 1997 vond hij almaar meer bewijs dat het product overal zit. “In vissen, ongewervelde dieren, ratten en babyarenden”, zei hij in een interview op de Amerikaanse radio. Omdat 3M het potje gedekt hield, nam hij in 1999 ontslag.

“Ik heb binnen het systeem gewerkt om meer te weten te komen over deze chemische stof en om het bedrijf bewust te maken van de gevaren die verbonden zijn aan het voortgezette gebruik ervan. Maar ik stuitte voortdurend op blokkades, vertragingen en besluiteloosheid”, aldus Purdy. “Wekenlang heb ik de verzekering gekregen dat mijn stalen spoedig zouden worden geanalyseerd, zonder ooit resultaten te zien. Telkens is er een uitvlucht en er wordt amper iets bereikt.”

Pas in 2000 bracht 3M haar klanten uiteindelijk toch op de hoogte van de gevaren van PFOS, voor mens en milieu. En daar was Purdy het hart van in.

“Ik heb naar mijn beste vermogen gewerkt om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen ten behoeve van het milieu. Bij bijna elke stap werd mij verzekerd dat actie zou worden ondernomen, maar toch zie ik trage of zelfs geen resultaten. Men heeft mij verteld dat het bedrijf bezorgd is, maar uit hun acties blijkt een andere bezorgdheid dan de mijne”, schrijft hij.

Purdy’s brief was één van de vele documenten en memo’s die publiek werden gemaakt nadat het bedrijf in 2010 in Minnesota was aangeklaagd wegens milieuvervuiling. In die rechtszaak schikte het bedrijf vorig jaar voor een bedrag van 850 miljoen dollar (bijna 702 miljoen euro).

