Bolsonaro beboet omdat hij geen mondmasker draagt, ook zoon vliegt op de bon

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zaterdag een boete van 552 Braziliaanse real (omgerekend bijna 90 euro) gekregen omdat hij zonder mondmasker deelnam aan een motorprotest in de deelstaat Sao Paulo. Hij hield zich ook niet aan andere maatregelen.

Duizenden motorrijders waren bijeengekomen voor de rally “Accelerate for Christ” in Sao Paulo. De extreem-rechtse president leidde de stoet met een open helm en zonder masker, wat in strijd is met de coronamaatregelen in de deelstaat.

Ook de zoon van de president, Eduardo, een lid van het Congres en de minister van Infrastructuur Tarcisio Gomes kregen een boete van 552 Braziliaanse real.