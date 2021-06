Boete voor wie nog stookolieketel plaatst: Brandstofhandelaars naar Grondwettelijk Hof

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is niet te spreken over het voorstel van decreet om vanaf volgend jaar het plaatsen en vervangen van nieuwe stookolieketens te beboeten. De federatie zal daarom het decreet, van zodra gepubliceerd in het Staatsblad, aanvechten voor het Grondwettelijk Hof.

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Een ketel mag ook niet meer worden vervangen als er een aardgasnet aanwezig is in de straat. Dat blijkt uit een voorstel van decreet dat Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) hebben ingediend. Er worden boetes voorzien vanaf 3.000 euro. Het verbod op nieuwe stookolieketels is een belofte uit het Vlaams regeerakkoord die nu in de praktijk wordt gebracht. De meerderheid wil er vooral de CO2-uitstoot mee omlaag halen.

Maatregel contraproductief

Volgens Brafco is dergelijke maatregel contraproductief; zal die de burgers enkel meer op kosten jagen en komt die het klimaat niet ten goede. “Zo werd door de indieners van het voorstel van decreet geen rekening gehouden met de wetenschappelijke LCA-studie die duidelijk aantoont dat verwarmen met aardgas niet beter is voor het leefmilieu dan verwarmen met huisbrandolie, wel integendeel”, klinkt het. “Er is dus geen enkele klimaatreden die rechtvaardigt om de burger te verplichten om, indien zijn stookolieketel einde levensduur is, deze te vervangen door een aardgasketel, omdat het gebruik van aardgas ook uitgefaseerd zal worden.”

De brandstoffenhandelaars benadrukken verder dat het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) toelaat dat stookolieketels nog kunnen worden geplaatst indien wordt aangetoond dat deze even performant zijn als de nieuwste aardgascondensatieketels, maar dat het voorstel van decreet hiermee geen rekening houdt. Ten slotte klagen ze aan “dat de indieners van het voorstel van decreet niet blijken te weten dat stookolieketels ook kunnen werken op hernieuwbare koolstofarme vloeibare brandstoffen”.

“Om te vermijden dat de ongeveer 600.000 Vlaamse gezinnen die stookolie gebruiken op nodeloze kosten worden gejaagd, wat enkel de aardgassector ten goede komt, zal de Federatie het decreet, van zodra gepubliceerd in het Staatsblad, voor het Grondwettelijk Hof aanvechten”, besluit Brafco.