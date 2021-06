Zeilboot van Jacques Brel wordt mogelijk beschermd erfgoed

De Askoy II, een imposant zeiljacht dat ooit eigendom van Jacques Brel was, is bijna af. Nu de restauratie praktisch achter de rug is, wil minister Matthias Diependaele hem beschermen. “Het schip heeft zowel historische, industrieel-archeologische als sociaal-culturele waarden”, motiveert minister Diependaele zijn beslissing.

De Askoy II was in de jaren zestig het grootste zeiljacht in het land. De boot is vooral bekend als ‘de boot van Jacques Brel’. Hij kocht ze in 1974 van Hugo Van Kuyck. Brel leerde ermee zeilen, trok ermee naar de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië en verkocht het schip in 1976. Maar het jacht lag meer dan tien jaar te verkommeren onder de zee in Nieuw-Zeeland. De broers Staf en Piet Wittevrongel uit Blankenberge lieten de boot opgraven en startten een ambitieus restauratieproject.

Foto: pol de wilde - corelio

“Ik ben erg blij dat de broers Wittewrongel zich vastgebeten hebben in dit project. De restauratie laat ons de erfgoedwaarden van het schip zien. Ze hebben samen met de vrijwilligers een enorm werk verzet. Daarom wil ik ook de procedure starten om de Askoy II te beschermen als varend erfgoed”, aldus minister Diependaele. Zo’n procedure verloop in twee fases: eerst een voorlopige bescherming en daarna de definitieve bescherming.