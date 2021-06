Toxicoloog Jan Tytgat: “Het is hoog tijd om bloedstalen af te nemen in Zwijndrecht en omliggende gemeenten”

Ondanks onderzoeken in het verleden weten we nog steeds weinig over het voorkomen van schadelijke PFAS-stoffen in onze omgeving. Professor Jan Tytgat (KU Leuven) wil dat er snel werk wordt gemaakt van bloedonderzoek in Zwijndrecht en omliggende gemeenten. “Het is hoog tijd om aan inwoners te vragen of zij een bloedstaal willen laten afnemen.” Die stalen zouden vergeleken kunnen worden met die van willekeurige Vlamingen elders.

Gezondheidsinstituut Sciensano kan volgens de toxicoloog zo’n bloedonderzoek opzetten. “Meten is weten. In vaktermen noemen we dit humane biomonitoring (HBM).” Ook de concentraties van PFAS in voedingswaren moeten gemeten worden. Tytgat hoopt dat bijvoorbeeld aardappelen en eieren aan een regelmatige steekproef zullen worden onderworpen. “Ook hier moeten we de waarden vergelijken met producten uit West-Vlaanderen en Limburg.”

LEES OOK. Al sinds 2000 vragen over PFOS-verontreiniging: 9 momenten waarop het alarm had kunnen afgaan (+)

Geen paniek

De PFOS-verontreiniging - een type PFAS - in Zwijndrecht roept al jaren vragen op. Mede door de werken aan de Oosterweelverbinding wordt de omvang van de vervuiling steeds duidelijker. Er zijn gezondheidsrisico’s op lange termijn. PFAS-stoffen kunnen de lever en het immuunsysteem aantasten en zijn wellicht ook kankerverwekkend.

Volgens Tytgat is er geen reden voor paniek. Veel hangt af van de hoogte van de concentraties. Iets waar wetenschappers nu nog weinig zicht op hebben. “Bezorgdheid is op zijn plaats, paniek niet. Je hebt getuigenissen van mensen in Beveren en Sint-Niklaas die al jaren eieren van hun kippen eten en gezond oud zijn geworden. Moest het enorm toxisch geweest zijn dan hadden we al lang een piek van kankers in de omgeving gezien. Die is er niet.”