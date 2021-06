Frankrijk kan dinsdag tegen Duitsland rekenen op Benzema en Griezmann

De Franse bondscoach Didier Deschamps kan dinsdag tijdens de eerste EK-wedstrijd van de Fransen tegen Duitsland rekenen op zijn topaanvallers Karim Benzema en Antoine Griezmann. Dat verklaarde Deschamps zondag op de Franse tv-zender TF1. Beide spelers misten de voorbije dagen enkele trainingen. Griezmann sukkelde met de linkerkuit, Benzema had een beenblessure.

“Er zou geen probleem mogen zijn voor beide spelers”, legde Deschamps uit. “Normaal gezien zijn ze beschikbaar. De medische staf heeft ze allebei de nodige zorgen toegediend. Ze kunnen opnieuw meetrainen. Er zijn nog twee trainingen voor de match. Het komt in orde.”

Benzema zelf verscheen ook bij de Téléfoot-show van TF1. “Ik ben beschikbaar. Sinds gisteren train ik opnieuw met de groep. Ik heb nergens meer pijn en heb de voorbije dagen indoor mijn conditie onderhouden. Ik heb eigenlijk geen seconde gevreesd dat ik niet in actie zou komen tijdens dit EK. Woensdag had ik veel pijn, maar het was maar een tik. Alles is verleden tijd nu.”

Deschamps kreeg ook nog enkele vragen over het ruzietje tussen Kylian Mbappé en Olivier Giroud na de oefenmatch tegen Bulgarije. Giroud vond toen dat hij niet genoeg aangespeeld werd door Mbappé. “Dit is opgeblazen”, zei de Franse bondscoach. “De media proberen alles uit te vergroten. Echte aanvallers zoals Olivier vinden altijd dat ze te weinig ballen krijgen. Er is intern geen enkel probleem.”