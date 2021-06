Topman EMA: stoppen met AstraZeneca als er voldoende alternatieve vaccins zijn

De topman van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft in een interview met de Italiaanse krant La Stampa aangegeven dat er kan gestopt worden met het inenten van AstraZeneca als er voldoende alternatieven zijn.

Marco Cavaleri, bestuurder van het EMA, zei in het interview dat wanneer er voldoende alternatieve vaccins zijn, de vaccinatie met AstraZeneca voor alle leeftijdsgroepen kan stopgezet worden. Volgens het EMA mag AstraZeneca voor alle leeftijdsgroepen gebruikt worden, maar toch kozen verschillende Europese landen er voor om een leeftijdsgrens in te bouwen. Dat vanwege zeldzame gevallen van bloedstolling. “In de context van een pandemie is en blijft het ons standpunt dat afweging tussen risico en voordeel gunstig blijft voor alle leeftijdsgroepen”, zei de man.

In België worden enkel mensen ouder dan 40 ingeënt met AstraZeneca. Op de vraag of het niet beter zou zijn AstraZeneca ook niet meer aan 60-plussers te geven, antwoordde Cavaleri: “Ja, en het is een optie die veel landen, zoals Frankrijk en Duitsland, overwegen in het licht van de toegenomen beschikbaarheid van mRNA-vaccins.” Dat zijn de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech.