Opnieuw boegeroep voor knielend Engels elftal, andere fans counteren met applaus en gejuich

De spelers van Engeland werden zondag opnieuw uitgejouwd door een deel van de fans omdat ze net voor de aftrap van de EK-wedstrijd tegen Kroatië knielden ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging. Vele andere fans in het Wembley-stadion applaudisseerden en juichten om het boegeroep te overstemmen.

“We willen die steun, we weten dat we die zullen krijgen, wat er ook gebeurt voor de wedstrijd”, zo had coach Gareth Southgate voor de wedstrijd vooruitgeblikt naar het moment. Het team was ook in de voorbereidingsmatchen tegen Oostenrijk en Roemenië uitgejouwd door een deel van het eigen publiek, dat vindt dat de knieval overdreven gepolitiseerd wordt.

De UEFA had eerder aangegeven dat het het protest tegen racisme tijdens het EK ondersteunt. Het staat scheidsrechters ook vrij om deel te nemen aan de actie. Zo knielde scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz mee met de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg.