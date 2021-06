Binnenkort mogelijk 100.000 nieuwe besmettingen per dag in Verenigd Koninkrijk door Delta-variant

Het ziet er niet goed uit in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers gaan er snel omhoog en als ze dit tempo volgen, zouden ze er volgens enkele experten binnenkort zelfs aan 100.000 nieuwe besmettingen per dag kunnen zitten. De geplande versoepelingen zouden daarom waarschijnlijk ook uitgesteld worden.

Het aantal besmettingen met de Delta-variant verdubbelt zich elke negen dagen in het Verenigd Koninkrijk. In de afgelopen 24 uur hebben nog eens 7.738 Britten positief getest voor het coronavirus. Dat is een stuk meer dan het aantal besmettingen dat twee weken geleden gerapporteerd werd. Toen waren dat er nog 3.398. Zo’n 90 procent van de besmettingen in het VK zijn momenteel door de Delta-variant of beter gekend als de Indiase variant.

Maar experten hebben al aangegeven dat het werkelijke aantal dagelijkse besmettingen waarschijnlijk meer dan het dubbel is van de effectief gedetecteerde gevallen. Volgens Anthony Costello van University College Londen zou het aantal nieuwe gevallen binnen een maand aan 100.000 per dag zitten. Dat terwijl het VK op 21 juni ‘Freedom Day’ gepland heeft en van plan is dan de lockdown te versoepelen. “Als de overheid de gok waagt, dan zal de NHS (Britse gezondheidszorg, red.) overladen worden. Laten we wachten. Laat het blijven zoals het nu is.”

Ook het aantal hospitalisaties zou omhoog gaan. Volgens Chaand Nagpaul, topman van de British Medical Association, zou het aantal ziekenhuisopnames stijgen naar 2.000 per dag. “En het zijn niet enkel die hospitalisaties, maar ook het risico dat het om grote aantallen jongere mensen gaat. Zij kunnen op lange termijn lijden onder de symptomen.”

Ondertussen zou er al veel speculatie zijn om de versoepeling van de lockdown uit te stellen tot 19 juli.