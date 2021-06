Engeland haalt opgelucht adem: sterspeler Harry Kane botst vol op de doelpaal, maar kan toch verder

Een schrikmomentje voor Engeland in hun eerste match op het EK voetbal. The Three Lions waren net dankzij Raheem Sterling op voorsprong gekomen tegen Kroatië en zagen topspits Harry Kane ei zo na de 2-0 scoren. Dat liep echter helemaal anders: Kane miste een grote kans en knalde zelf vol tegen de doelpaal. Na wat oplapwerk kon hij wel de wedstrijd vervolgen: heel Engeland kon opgelucht ademhalen.

Kane speelde na zijn aanvaring met de doelpaal nog zo’n 20 minuten verder, maar de spits zou de wedstrijd uiteindelijk niet volmaken. Hij werd kort voor het einde naar de kant gehaald voor middenvelder Jude Bellingham, die een stukje EK-geschiedenis schreef. Met zijn 17 jaar en 349 dagen is Bellingham immers de jongste speler uit de geschiedenis van het toernooi.

Dat record was tot zondag in handen van de Nederlander Jetro Willems, die op Euro 2012 debuteerde op de leeftijd van 18 jaar en 71 dagen. Willems had op zijn beurt het toen 28 jaar oude van Enzo Scifo verbeterd: Scifo was 18 jaar en 115 dagen oud toen hij op het EK van 1984 voor de Rode Duivels uitkwam tegen Joegoslavië.

Foto: EPA-EFE