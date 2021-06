Deense bondscoach na verlossend gesprek: “Eriksen vroeg spelers om hun beste beentje voor te zetten tegen België”

Een dag na de huiveringwekkende hartstilstand van Christian Eriksen meet Denemarken de psychologische schade op. Op een persconferentie hekelde bondscoach Kasper Hjulmand de beslissing van de UEFA om de verantwoordelijkheid over het afwerken van de wedstrijd tegen Finland bij de Deense spelers te leggen. Ook keek hij vooruit naar de volgende match tegen België. “De spelers hebben een boost gekregen nadat ze met Christian konden spreken. Sommigen zullen extra hun best willen doen tegen België, anderen hebben meer tijd nodig.”

“Virtueel gesprek met Christian geweldige boost voor de groep”

De hartstilstand van Christian Eriksen heeft internationaal veel losgemaakt. Bijna tweehonderd journalisten van over heel de wereld verdrongen zich gisteren in een virtuele Teams-ruimte op een persconferentie van de Deense voetbalbond. Het belangrijkste nieuws dat bondscoach Kasper Hjulmand kon brengen is dat het goed gaat met de middenvelder van Inter Milaan.

“We hebben vandaag met Christian kunnen spreken en dat heeft de groep een geweldige boost gegeven”, zei Hjulmand. “Christian was niet bezorgd om zichzelf, maar om ons en om zijn familie. Dat typeert hem helemaal. Hij vroeg de spelers om hun beste beentje voor te zetten tegen België. Van het voorval herinnert hij zich niks. Hij zei dat hij zo snel mogelijk weer wil voetballen. Hij voelt zich het best als hij in de buurt van een bal is. Het deed iedereen deugd zijn glimlach te zien.”

De virtuele ontmoeting met Eriksen was cruciaal voor de spelersgroep om zich te kunnen voorbereiden voor de volgende wedstrijd van Denemarken tegen België, donderdag in Kopenhagen.

“Zo lang we dat gesprek niet hadden was het moeilijk om door te gaan”, zegt Hjullmand. “Elke speler gaat verschillend met de situatie om. Zeker de spelers die dicht bij hem op het veld stonden en zijn ogen zagen wegdraaien moeten het mentale beeld verwerken dat op hun netvlies is gebrand (onder andere kapitein Simon Kjaer en ex-Genk-verdediger Joachim Maehle, nvdr.). Voor sommigen zal het iets langer duren om wat er gebeurd is een plaats te geven. Dit is niet iets dat je zomaar van je afschudt en waarmee je kan doorgaan. Je moet ermee aan de slag.”

“Sommige spelers zullen klaar zijn voor België, anderen hebben meer tijd nodig”

Zaterdagavond was al een team van vier psychologen naar het spelershotel gekomen om de getraumatiseerde spelers en stafleden op te vangen.

“Iedereen kon in een individueel gesprek zijn gevoelens uitdrukken”, zei de Deense bondsdokter Martin Boesen. “Daarna hadden we ook een gezamenlijke debriefing. Iedereen was blij dat we erover spraken. Zondagochtend kwam datzelfde team van psychologen opnieuw naar hun hotel. We denken dat de eendracht in de groep zelfs versterkt kan worden. Zeker nadat de spelers met Christian gesproken hadden.”

De vraag is hoe Denemarken de volgende dagen de wedstrijd tegen België zal voorbereiden.

“We moeten ons herfocussen nu”, zei Hjulmand. “Op training proberen we alles zo normaal mogelijk te doen. We moeten verschillende trauma’s en emoties verwerken. We zullen zien of we ons kunnen herpakken en kunnen spelen voor Christian. Voor sommige spelers zal dat geen probleem zijn. Anderen hebben meer tijd nodig.”

Onder anderen kapitein Simon Kjaer werd in de tweede helft tegen Finland vervangen omdat de emoties veel hadden geëist. De verdediger was eerst nog een held geweest door de eerste zorgen toe te dienen en Eriksens vriendin in zijn armen te nemen.

“Misschien zal het voor sommigen te kort tijd zijn om hun hoofd weer op voetballen te krijgen”, zegt Hjulmand. “Anderen zullen dit net gebruiken om nog meer hun best te doen. Ik heb het gevoel dat we in staat zullen zijn te spelen tegen de Belgen.”

“Verkeerd scenario om spelers te laten beslissen over hervatten wedstrijd”

De Deense bondscoach plaatst ook vraagtekens bij de beslissing van de UEFA om de verantwoordelijkheid bij de Deense spelers te leggen om de wedstrijd tegen Finland nog af te werken.

“Volgens mij was dit het verkeerde scenario. De spelers waren op dat moment in staat van shock. Ze wisten niet of ze hun beste vriend zouden verliezen. Het is heel moeilijk om dan een beslissing te nemen.”

“Ik had het gevoel dat we niet moesten spelen”, zei Hjulmand. “Ik weet dat het moeilijke beslissing was. Maar misschien hadden we in de spelersbus moeten stappen en naar huis moeten rijden. Het was een heel moeilijke boodschap aan de spelers om hen te vragen om de wedstrijd af te werken.”

De Deense technisch directeur Peter Möller stond er op de Belgische spelers en bond te bedanken voor hun steunbetuigingen. “We kregen heel veel wensen van over heel de wereld. Dat appreciëren we enorm. Op zulke momenten komen alle spelers van alle landen heel dicht bij elkaar.”

Onder anderen Romelu Lukaku en Jan Vertonghen, twee goeie vrienden van Eriksen, waren aangeslagen door de gebeurtenissen en drukten hun steun uit aan de Deense middenvelder en zijn familie.