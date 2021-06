Kreeftenvisser Michael (56) werd opgeslokt en weer uitgespuwd door walvis: “Ik kon het niet geloven”

Michael Packard is een 56-jarige kreeftenvisser, die hij al duikend opdiept. Dat liep afgelopen vrijdag erg mis. “Ik voelde een enorme stoot en plots werd alles donker”, zegt hij. Wat gebeurde er? Hij werd opgeslokt door een bultrugwalvis.

Eerst dacht de visser dat hij opgegeten werd door een witte haai, maar toen hij geen tanden voelde realiseerde hij zich dat hij zich in de bek van een walvis bevond. Een halve minuut later wordt hij terug naar buiten gekatapulteerd en dobbert hij aan het zeeoppervlak rond. “Ik kon niet geloven wat me net overkomen was”, zegt hij. Hij kon gered worden door één van zijn collega’s, die het zagen gebeuren.

Zulke incidenten zijn eerder zeldzaam, bevestigen enkele wetenschappers. Bultruggen zijn normaliter niet agressief. Verder lusten ze ook geen mensen, zegt Jooke Robbins van het Centrum voor Kuststudies in Provincetown aan NOS. “De bek van de dieren is vrij breed, maar hun keel is tamelijk smal. Een walvis kan op geen enkele manier iets groots als een mens doorslikken.”

Packard houdt aan zijn bijzondere avontuur niet meer dan enkele blauwe plekken over.