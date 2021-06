Rode Duivel Timothy Castagne droomt ondanks dubbele breuk in de oogkas nog van de EK-finale

Timothy Castagne heeft er een zware nacht en vlucht opzitten nadat hij tegen Rusland was uitgevallen met een dubbele breuk in de oogkas. Hij moet nu thuis rusten in afwachting van een operatie die dinsdag in Antwerpen is gepland. De speler heeft er goeie moed in en hoopt zelfs de finale nog te halen.

Timothy Castagne is weer thuis nadat hij vanochtend met de ploeg vanuit Sint-Petersburg naar Charleroi was teruggekeerd. De verdediger uit Aarlen had er na zijn onzachte ontmoeting met de Rus Daler Kuzyaev een onrustige nacht opzitten. Ondanks de pijnstillers zou hij veel pijn lijden en ook last hebben van kwijlen. Ook de vlucht verliep niet rimpelloos. Castagnes oog was bij aankomst in België nog steeds gezwollen en hij werd zo snel mogelijk naar huis gestuurd om te rusten en zijn oog te laten ontzwellen.

De eerste diagnose toont een dubbele breuk in de oogkas, onder en rechts van zijn rechteroog. De Belgische bondsdokter Kristof Sas maakte een afspraak om Castagne dinsdagochtend in Antwerpen te laten opereren. Maar de operatie kan enkel plaatsvinden als zijn oog voldoende ontzwollen is en nadat hij maandagavond nog eens door de scanner is geweest. Zo niet, wordt de ingreep uitgesteld.

De dokters en de entourage van Castagne willen zo voorzichtig mogelijk te werk gaan. De speler, die meteen mocht starten in zijn eerste grote toernooi, moet ook een mentale dreun verwerken. Toch heeft Castagne de hoop nog niet opgegeven om terug te keren in het toernooi. In zijn hoofd kan hij deel uitmaken van de groep als de Rode Duivels de EK-finale op 11 juli bereiken. Bondscoach Roberto Martinez had zaterdagavond nog gezegd dat het toernooi van de Leicester-verdediger er op zit.