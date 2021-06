Erpe-Mere -

Zondagmiddag, een dag nadat zich aan de visvijver van café ’t Vissershuis in Mere een drama voltrok, is de verslagenheid groot bij de gasten en het personeel. De 8-jarige Davide liet er het leven nadat hij tijdens de uitzending van de Rode Duivels op groot scherm in de visvijver was beland. “We hebben alles gedaan wat we konden.”