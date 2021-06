Druk weekend voor Antwerpse politie door overlast en samenscholingen

Tijdens een twee dagen durende actie tegen overlast heeft de politie in het centrum van Antwerpen 126 processen-verbaal opgesteld. Daar zijn de inbreuken tegen de COVID-maatregelen niet bijgerekend. Zowel vrijdag- als zaterdagavond kwam het op verschillende plaatsen tot samenscholingen.

Vrijdag controleerde de politie enkele ‘hotspots’ van verschillende vormen van overlast, waaronder sluikstorten, wildplassen en vandalisme. Overdag was alles rustig, maar na middernacht moest de politie heel wat groepjes van meer dan vier personen aanspreken.

Op de Leopold de Waelplaats en in de omgeving van het MAS werden groepen vanaf 1 uur ‘s nachts geverbaliseerd en werden ook muziekboxen in beslag genomen. De drukte verplaatste zich daarop naar de Scheldekaaien. In totaal werden aan het MAS 10 pv’s opgesteld wegens COVID-inbreuken. Op drie plaatsen werd een muziekbox voor een maand bestuurlijk in beslag genomen.

Ook zaterdagavond en -nacht kreeg de politie na de sluiting van de horeca te maken met samenscholingen. Op de Leopold De Waelplaats waren na middernacht zo’n 500 personen aanwezig. Aan het MAS moest het wijkteam tussenkomen bij schermutselingen. Aan het Hendrik Conscienceplein kwamen ongeveer 100 mensen bijeen, aan de Plantinkaai waren rond 1 uur ‘s nachts ongeveer 200 mensen aanwezig.

“We stellen vast dat de COVID-maatregelen ten opzichte van de horeca een invloed hebben op de overlast”, klinkt het bij de politie. “Waar we voorheen na 22 uur de grote volkstoelopen op de pleinen vaststelden, merken we nu dat dit verschuift naar 23.30 uur.”

Bij de interventies ging het er op verschillende momenten grimmig aan toe. Enkele keren werd met een glazen fles naar de politie gegooid. Zaterdagnacht werden politiemensen tweemaal fysiek belaagd: een agent kreeg bier uit een vol glas in het aangezicht en een collega raakte lichtgewond aan het been. Hij is voor korte duur arbeidsongeschikt. Vijf mensen werden opgepakt voor verstoring van de openbare orde.