Meer dan 3.700 botfragmenten gevonden bij vermoedelijke seriemoordenaar in Mexico

Bij opgravingen in het huis van een vermoedelijke seriemoordenaar in Mexico, zijn tot nu toe al meer dan 3.700 botfragmenten gevonden. De fragmenten kunnen van zeventien vrouwen afkomstig zijn, zo hebben Mexicaanse media zondag gemeld.

In het huis werden ook allerlei voorwerpen gevonden die van de slachtoffers kunnen zijn, zoals gsm’s, handtassen en sleutelbossen. De politie heeft contact opgenomen met de families van vermiste personen.

Het aantal slachtoffers zou nog kunnen stijgen, want er waren tot nu toe opgravingen in de keuken en een deel van de tuin. Er zal nu ook gezocht worden in andere woonruimtes en de kelder.

Zowat een maand geleden kwamen speurders tijdens het onderzoek naar de moord op een 34-jarige vrouw in het huis van de 72-jarige man - geïdentificeerd als een zekere “Andrés” - terecht. Daar stootten ze op sporen van andere misdrijven.

Volgens de eerste bekentenissen zou de vermoedelijke seriemoordenaar sinds 1991 vrouwen in zijn huis hebben gedood en in stukken gesneden.