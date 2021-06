Jan Vertonghen is onzeker maar Axel Witsel maakt comeback tegen Denemarken, amper vijf maanden nadat hij zijn achillespees scheurde

Vijf maanden en acht dagen nadat hij zijn achillespees scheurde maakt Axel Witsel zijn comeback op een voetbalveld. Bondscoach Roberto Martinez bevestigde zondag dat de middenvelder minuten krijgt tegen Denemarken. Ook Kevin De Bruyne kan zijn comeback maken terwijl er achter Jan Vertonghen nog een (klein) vraagteken staat.

“EK van Castagne is voorbij”

De persconferentie met Roberto Martinez leek zondag wel op een medisch bulletin. Gelukkig heeft de Spanjaard een opleiding als fysiotherapeut genoten waardoor hij zich van zijn taken kon kwijten. Te beginnen met de ongeluksvogel Timothy Castagne. De flankverdediger hoopt na zijn dubbele oogkasbreuk nog op een eventuele finale, maar Martinez herhaalde dat zijn toernooi er op zit.

“Als we de finale spelen zal hij zeker aanwezig zijn, maar ik denk niet dat dat op het veld zal zijn. Hij heeft meervoudige breuken in het aangezicht opgelopen en zijn oog is nog steeds erg gezwollen. We hopen dat hij dinsdag de zorgen krijgt die hij nodig heeft.” Castagne gaat dinsdag onder het mes in Antwerpen.

“De Bruyne pikt aan op groepstraining”

Over naar Kevin De Bruyne dan. De spelmaker trainde de voorbije dagen individueel en pikt morgen op groepstraining aan. Ook hij heeft een oogkasbreuk, maar is er minder ernstig aan toe dan Castagne en heeft al ruim twee weken revalidatie achter de rug.

“Kevin gaat morgen met ons trainen en daarna beslissen we of hij mee kan naar Denemarken”, zegt Martinez.

“Witsel ver voor op schema”

De grootste verrassing kwam van Axel Witsel. Martinez zei nu al dat hij minuten krijgt tegen de Denen.

“Toen ik Axel selecteerde was dat in de overtuiging dat hij de wedstrijd tegen Finland zou halen”, zegt Martinez. “Maar hij ligt dusdanig voor op schema dat hij nu al kan meedoen tegen de Denen.”

Ook Eden Hazard zal er in Denemarken opnieuw bij zijn. “Eden revalideert goed en hij zal meer minuten krijgen dan de twintig minuten tegen Rusland. Tegen Finland zal hij nog meer minuten krijgen. Ik heb Eden nog nooit zo hard zien werken om fit te geraken als nu.”

“Vertonghen is onzeker”

Tot slot staat er nog een (klein) vraagteken achter de naam van Jan Vertonghen. “Hij kreeg een trap tegen de enkel”, zei Martinez over het duel dat Superjan uitvocht met Artem “Deadpool” Dzyuba. “Zijn enkel is nu nog te gezwollen om de ernst van de blessure vast te stellen. Maar zijn gevoel was goed. ik verwacht dat hij zeker tegen Finland zal spelen. Voor Denemarken moeten we afwachten.”