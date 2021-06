Zwitserland roept nieuwe doelman op nadat reservekeeper zich blesseert tijdens opwarming

Zwitserland heeft de geblesseerde doelman Jonas Omlin in hun EK-selectie vervangen door Gregor Kobel. Dat maakte het team bekend een dag na hun 1-1 gelijkspel tegen Wales.

De 27-jarige reservekeeper Omlin blesseerde zich aan de enkel tijdens de opwarming voor het duel in groep A tegen Wales in Bakoe. De 23-jarige Kobel, die deze zomer VfB Stuttgart verlaat voor Borussia Dortmund, zal eerste doelman Yann Sommer ondersteunen voor de rest van het toernooi.

Zwitserland treft woensdag Italië in Rome en sluit vier dagen later af in Bakoe tegen Turkije.

(belga)