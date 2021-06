Gereanimeerd voor het oog van de wereld: “Christian was even dood”

Wie het EK ook wint, het beeld dat bij iedereen zal blijven hangen, is dat van de Deense middenvelder Christian Eriksen (29) die zaterdag tijdens de match tegen Finland op het veld in elkaar zakte. Hij werd gereanimeerd tussen zijn wenende ploegmaats en voor het oog van de wereld. Volgens zijn vroegere cardioloog was Eriksen “enkele minuten gestorven”, intussen is zijn toestand stabiel. Maar of hij ooit nog zal kunnen voetballen?