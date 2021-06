Air Force One is geland: Amerikaanse president Joe Biden komt aan in België

De Amerikaanse president Joe Biden is zondag rond 20.50 uur aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Hij wordt er opgewacht door premier Alexander De Croo. Biden zal de komende twee dagen in ons land verblijven.

Biden zat de afgelopen dagen in het Engelse graafschap Cornwall waar hij deelnam aan de G7. Daar ontmoette hij ook de Britse koninging Elizabeth II. Biden was de dertiende Amerikaanse president die de Queen ontmoette. Na zijn bezoek aan de koningin reisde hij door naar ons land. Dat deed hij alleen, want zijn vrouw Jill vertrok opnieuw naar de Verenigde Staten. Biden werd in Melsbroek opgewacht door onze premier Alexander De Croo, het Hoofd Protocol van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade in België, van de Amerikaanse NAVO-missie en van de Amerikaanse EU-missie. De president wordt ook ontvangen door een erehaag van twaalf militairen, en drie trompettisten. Het volledige luchtverkeer rond de luchthaven werd stilgelegd voor de landing en er waren ook scherpschutters aanwezig.

In Brussel werden al de nodige maatregelen genomen voor de aankomst van Biden en de NAVO-top. De Brusselse politie zette al straten af rond The Hotel, waar het team van Biden zal overnachten. En er werd ook een perimeter ingesteld rond de Amerikaanse ambassade, waar Biden zelf zal verblijven. Ook de NATO-tunnel werd afgesloten voor het verkeer.

Foto: EPA-EFE

Biden zal de komende dagen vooral deelnemen aan de diplomatieke gelegenheden. Zo zal hij maandag aanwezig zijn op de NAVO-top. Dinsdagvoormiddag zal hij ook koning Filip ontmoeten en spreken met minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Namiddag ontmoet hij EU-leiders Charles Michel en Ursula Von der Leyen.

Dinsdagavond reist de Amerikaanse president door naar Zwitserland. Daar zal hij woensdag een ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Foto: EPA-EFE