Quasi onmogelijk om Rode Duivels in Kopenhagen live bij te wonen, sommige fans omzeilen quarantaineregels

Voor Belgische fans die niet volledig gevaccineerd zijn of de voorbije zes maanden corona hebben opgelopen, is het quasi onmogelijk om donderdag de match van de Rode Duivels tegen Denemarken in Kopenhagen live in het stadion bij te wonen. Sommige supporters willen de quarantaineregels aan hun laars lappen en het risico lopen om aan de poort te worden tegengehouden.

In Sint-Petersburg moesten de 600 meegereisde Belgische supporters het zaterdag vocaal afleggen tegen de meer dan 20.000 Russen en dat zal donderdag in het Parken stadion van Kopenhagen niet anders zijn.

Onbegonnen werk

De Deense overheid laat 25.000 fans toe, bijna allemaal Denen. Oorspronkelijk hadden ook meer dan 4.000 Belgen een kaartje, maar een slechts een fractie daarvan zal donderdag op de tribune zitten. 75 procent van de Belgische fans gaf zijn ticket de voorbije maanden al vrijwillig terug aan de UEFA, 1.163 die hards hielden hun ticket toch bij in de hoop dat de Deens overheid de coronamaatregelen zou versoepelen. Die deed dat echter niet. En dus komt het erop neer dat - uitgezonderd voor Belgen die al meer dan twee weken volledig gevaccineerd zijn of voor wie de voorbije zes maanden covid-19 heeft gehad - minstens vier dagen in quarantaine moet na aankomst in het land. Pas na een negatieve coronatest op de vierde dag - met resultaat op dag vijf - wordt de quarantaine opgeheven. Onbegonnen werk voor de fervente supporters die dit weekend nog in Sint-Petersburg waren, peperduur en praktisch onhaalbaar voor de rest.

Gros van Belgische fans annuleerde tickets

“We hebben een bevraging gedaan bij de 1.163 fans met een ticket en daaruit bleek dat vijftig procent zei dat ze toch zeker naar de match gaan. De andere vijftig procent twijfelde nog of gaat zeker niet meer”, zegt Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator van de Belgische voetbalbond. Van die zeshonderd Belgische supporters die deze week zeker naar Kopenhagen zullen trekken, is een aanzienlijk deel nog niet volledig gevaccineerd.

We spraken in Sint-Petersburg echter veel fans die bereid zijn om het risico te lopen en de Deense quarantaineregels niet te respecteren. Ze laten zich vooraf wel testen om hun medesupporters niet in gevaar te brengen, maar riskeren in Kopenhagen tegen de lamp te lopen bij controles. Dat kan hen een zware boete van 375 euro en een toegangsverbod voor de match opleveren. Maar om een EK-match van de Rode Duivels in het stadion te kunnen bekijken, hebben ze dat er graag voor over.