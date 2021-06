Rode Duivels komen meteen naar huis na match tegen Denemarken: “Tubeke is coronaveiliger dan Sint-Petersburg”

De Rode Duivels hebben hun reisprogramma na de tweede groepsmatch tegen Denemarken aangepast. De Belgen zouden daags na de wedstrijd in Kopenhagen (die op donderdag 17 juni wordt gespeeld, nvdr.) overvliegen naar Sint-Petersburg om zich daar met een driedaags trainingskamp voor te bereiden op de laatste groepswedstrijd tegen Finland op maandag 21 juni. De Belgische voetbalbond heeft die plannen nu gewijzigd: de Rode Duivels zullen na de match tegen Denemarken onmiddellijk terugkeren naar Tubeke.

De coronamaatregelen in Sint-Petersburg zijn de reden voor de aanpassing. Die zijn een stuk minder streng, waardoor de voetbalbond het veiliger acht om zich thuis in Tubeke voor te bereiden in plaats van op hotel in Sint-Petersburg.

Daarnaast was er ook enige bezorgdheid rond de staat van het trainingsveld aan het stadion in Sint-Petersburg. Er worden daar na het afhaken van de Ierse stad Dublin drie extra wedstrijden gespeeld, waardoor de oefenterreinen meer afzien dan oorspronkelijk gepland. De UEFA toont begrip en zal geen annulatiekosten aanrekenen.