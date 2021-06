RETRO EK. De Gouden Bal en vedette op het allereerste EK bleek een waardeloze spion

Wat brengt de ster van het eerste EK naar België? De Tsjech Masopust is een grootheid in de jaren 60. Derde op het EK, scorend in een WK-finale, winnaar van de Ballon d’Or. Waarom sluit hij, in 1968, zijn carrière af in Molenbeek? Dossier nummer 10558, rechtstreeks uit de archieven van de Tsjechoslovaakse geheime dienst, geeft vijftig jaar later het antwoord. Masopust is een geheim agent in dienst van het communisme, gelukkig van het waardeloze soort. “Hij heeft nooit willen meewerken”, zegt dochter Ivana.