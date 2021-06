Hoe Frans icoon Thierry Henry van Romelu Lukaku dé winnaar en dé topschutter van dit EK kan maken: de Gouden Gids

He’s in it to win it. Romelu Lukaku (28) scoorde alweer twee keer tegen Rusland. ‘Big Rom’ wil niet alleen dit EK winnen, maar ook topschutter worden. En daarbij krijgt hij de hulp van niemand minder dan de Franse legende Thierry Henry (43). Niet alleen tijdens de training, ook zaterdag tijdens de match overlegden Lukaku en de voormalig wereld- en Europees kampioen intens. De tips van Lukaku’s Gouden Gids? “Bemin de bal, lach nooit en zoek de fout bij jezelf.”

Jürgen Geril