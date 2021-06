Euforie om Rode Duivels maakt plaats voor nachtmerrie: “Dood van Davidi (8) is ongelooflijk triest verhaal”

Erpe-Mere -

Het was de oudere zus van Davidi die zaterdagavond na afloop van de gewonnen voetbalwedstrijd tegen de Russen alarm sloeg. Haar broer was nergens meer te vinden. De euforie aan ’t Vissershof in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere sloeg meteen om in paniek. Wat later zagen de ouders van de jongen een bal op de vijver drijven en werden zijn schoentjes aan de rand teruggevonden.