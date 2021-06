Eersteklassers hervatten de trainingen: Refaelov is in principe van de partij bij Anderlecht

Anderlecht blaast vandaag een eerste keer verzamelen op Neerpede voor het nieuwe seizoen. Nieuwkomer Lior Rafaelov, die van Antwerp overkomt, is in principe van de partij.

Ook bij AA Gent zit de vakantie erop. De voorbije dagen werden al enkele – vooral jongere – spelers fysiek en medisch getest, vanaf vandaag maken de andere Buffalo’s hun opwachting. Negen internationals sluiten pas later aan. Een van hen is Niklas Dorsch, die volgens Duitse bronnen nu ook in de belangstelling van AS Monaco staat. Woensdag traint AA Gent een eerste keer, vrijdag wordt er al geoefend tegen Dikkelvenne.

Ook Cercle Brugge, Genk, KV Kortrijk, Charleroi, Eupen en promovendus Union hervatten vandaag de trainingen.