Michael Krmencik: “Ik wil nooit meer terug naar Club Brugge”

De kans dat hij start is klein, maar met Michael Krmencik kan er vandaag in Tsjechië-Schotland een bekend gezicht opduiken. De verbannen spits van Club Brugge (het voorbije half jaar op uitleenbasis bij PAOK Saloniki) is bij Tsjechië normaal gezien tweede keus na diepe man Patrick Schick.

Tijdens een perspraatje in de aanloop naar het toernooi liet Krmencik zich uit over zijn clubsituatie. En die is duidelijk in het hoofd van de Tsjech. “Ik wil nooit meer terugkeren naar Brugge. Ik sprak af met mijn vrouw dat we terugkeren naar Tsjechië. Ik heb contact met Sparta en Slavia Praag, maar Club Brugge wil niet luisteren naar hun aanbiedingen.”

Krmencik heeft nog een contract bij Club tot juni 2023 en moet nog een cent opbrengen. Speelminuten in het EK zullen niet helpen zijn prijs naar beneden te krijgen. Bij PAOK was zijn seizoen niet geweldig met vier goals in elf basisplaatsen. Twaalf keer zat hij op de bank. Toch is hij zeer te spreken over zijn Griekse avontuur. “In Thessaloniki hebben fans respect voor voetballers. Het is de eerste keer dat ik me zo geliefd voel. Ik krijg nu nog altijd felicitaties omdat ik in de bekerfinale scoorde. Ik voelde me bijna God. Op een bepaald moment belde mijn vrouw me dat de kinderen niet konden slapen omdat er een honderdtal fans voor mijn huis zaten te zingen.”