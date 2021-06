Opgepast, licht ontvlambaar: ruzie over racisme en leeg oefencomplex maakt Schotland-Tsjechië zwaar beladen

Noem het een vreemde speling van het lot, dat net Tsjechië en Schotland hun openingsmatch op het EK tegen elkaar spelen. De voorbije maanden is de frustratie tussen beide federaties danig geëscaleerd, tot zelfs presidentiële inmenging toe. Als de potjes maar niet weer overkoken, vanmiddag in Hampden Park.

De emoties tussen voetbalfans uit Schotland en Tsjechië zitten al in de snelkoker sinds donderdag 18 maart. Dat is de dag waarop met Rangers en Slavia Praag de twee beste clubteams van beide landen elkaar in de ogen keken in de Europa League. Maar in Glasgow ontspoorde de boel helemaal. Ex-Anderlecht-spits Kemar Roofe kreeg rood nadat hij Slavia-doelman Kolar van het veld had getrapt. De thuisploeg eindigde de match uiteindelijk met negen.

Maar hét incident van de match ging aanvankelijk onbestraft voorbij. Slavia-verdediger Ondrej Kudela boog zich enkele minuten voor tijd naar de zwarte Glasgow-middenvelder Glen Kamara en fluisterde hem wat toe. Hij bedekte daarbij bewust zijn mond, opdat liplezers niet konden afleiden wat hij precies zei. Kamara ging helemaal door het lint en deelde na de match in de spelerstunnel een slag uit aan Kudela. Daar kreeg de Finse international, op 21 juni tegenstander van de Rode Duivels, later drie matchen schorsing voor.

President komt zich moeien

Als Kamara achteraf zegt dat Kudela hem “f***ing aap” heeft genoemd, is de beer los. In Schotland spreken ze schande, bij Slavia ontkennen ze de racistische uitspraken in alle toonaarden en laten ze fijntjes weten dat ze een klacht hebben ingediend bij de lokale politie voor de schop van Roofe en de slag van Kamara. Tsjechische en Schotse fans gooien beledigingen over en weer op sociale media. Een tiental ultra’s van Slavia poseert voor een spandoek met de woorden Kamara - gewoon een f***ing aap. Het beeld wordt massaal gedeeld.

De Europese voetbalbond UEFA stelt een onderzoek in en besluit uiteindelijk Kudela voor tien matchen te schorsen voor racisme. Daardoor ziet hij het EK aan zijn neus voorbijgaan en missen de Tsjechen dus een cruciale speler tegen Schotland. Dat leidt tot oproer. Hoofd van de presidentiële uitvoerende macht Vratislav Mynar schrijft zelfs een open brief naar de UEFA. “Jullie veroordelen iemand zonder enig bewijs. Dit kan net tot het tegenovergestelde leiden: dat mensen met een andere huidskleur dan gediscrimineerd zullen worden. De Tsjechische samenleving gaat hier niet mee akkoord.”

Het lege oefencomplex

Maar op dat moment zit Tsjechië de Schotten ook al op een andere manier dwars. Want ondanks het feit dat ze een prima oefencomplex hebben in Edinburgh en op het EK in eigen land spelen, hebben ze hun kamp noodgedwongen moeten opslaan in Engeland. Doordat ze zich pas na play-offs verzekerden van hun eerste deelname aan een groot toernooi sinds 1998, was hun vertrouwde accommodatie immers al geboekt… door de Tsjechen. Dat zorgt na de affaire-Kudela voor extra pigment. “Wij zullen extra security meenemen”, sprak Tsjechisch bondscoach Jaroslav Šilhavý.

Alleen zijn de coronaregels in Schotland intussen dermate verstrengd dat de hele ploeg in isolatie moet als er één positief geval zou zijn. Waarop de Tsjechen twee weken geleden lieten weten dat ze de accommodatie van de Schotten dan toch niet gingen gebruiken. De Tsjechen zijn boos en noemen de regels “in conflict met het protocol van de UEFA”, de Schotten zijn boos omdat de Tsjechen zich bedacht hebben en ze zelf nu voor niets in Engeland zitten. Want het is te laat om nu alsnog naar Edinburgh te verhuizen.

Intussen heeft de Schotse bond speciaal voor het eerste aantreden op een groot toernooi in meer dan twintig jaar de regering aangeschreven met de vraag om kinderen in heel Schotland tijdens de schooluren – de match wordt om 14 uur lokale tijd gespeeld – naar tv te laten kijken. “We willen dit gebruiken om hen te inspireren”, aldus CEO Ian Maxwell. Hopelijk zal alles dan ook geschikt zijn voor kinderogen.