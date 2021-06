Thuiswerk verdeelt sociale partners: zelf kiezen of beslist de baas?

De sociale partners buigen zich de komende maanden over de organisatie van telewerk na de coronacrisis. Nu al is duidelijk dat de standpunten ver uit elkaar liggen. De vakbonden willen de verantwoordelijkheid bij de werknemers leggen. “Maar we gaan hen toch niet de bedrijfsorganisatie laten bepalen?”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.