Twee leden van Colombiaanse delegatie op Copa America testen positief op corona

Na Venezuela en Bolivia hebben nu ook leden van de delegatie van Colombia positief getest op het coronavirus. Het zou gaan om een assistent en een fysiotherapeut. Dat meldt de Colombiaanse Voetbal Federatie (FCF). Ze zouden geen symptomen vertonen, maar blijven wel in quarantaine.

Na de openingswedstrijd tussen Brazilië met superster Neymar en Venezuela in het stadion Mané Garrincha in Brasília, ontmoet Colombia zondagavond Ecuador in de Arena Pantanal in Cuiabá zonder sterspeler James Rodríguez.

Venezuela had zaterdag 15 nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond, Conmebol, had eerder de limiet op spelers die vervangen kunnen worden, opgeheven. Vier personen - drie spelers en een lid van de coachingstaf - van de Boliviaanse delegatie zijn ook positief getest.

Conmebol verdedigde Brazilië als gastheer voor de Copa América. Enkele weken voor de start van het toernooi waren eerst Colombia en vervolgens Argentinië als gastheer afgevallen. Conmebol verplaatste vervolgens het Zuid-Amerikaanse kampioenschap naar Brazilië, dat tot wijdverbreide kritiek leidde. In het land met 210 miljoen inwoners zijn bijna 17,4 miljoen mensen besmet met het coronavirus, en meer dan 486.000 mensen zijn gestorven in verband met Covid-19.