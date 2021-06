De Bleu die voor La Roja koos: Aymeric Laporte is nog maar een maand Spanjaard, maar staat al op het EK

In de openingswedstrijd van Spanje tegen Zweden zullen alle ogen gericht zijn op Aymeric Laporte (26). De ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City is nog maar pas genaturaliseerd tot Spanjaard, maar moet zich op dit EK toch al opwerpen tot leider van de Spaanse defensie. In Frankrijk zullen ze zijn prestaties met de nodige nijd volgen.

“Spelen voor Spanje is uit den boze. Ik ben Fransman, dus ik zal strijden om voor Frankrijk uit te komen. Ik heb geen dubbele nationaliteit en zal die ook niet aanvragen.” Ziedaar wat Ayemeric Laporte drie jaar geleden antwoordt op de vraag of hij overweegt om ooit voor de Spaanse nationale ploeg te spelen. Tijden veranderen, want vanavond staat diezelfde Laporte hoogstwaarschijnlijk voor La Roja aan de aftrap van Spanje - Zweden. Teleurstellingen en frustraties bij de Franse nationale ploeg zorgden ervoor dat hij op zijn woorden terugkwam.

Een verrassing is zijn selectie voor Spanje immers niet. Het is het resultaat van jarenlang geflirt met de Spaanse bond enerzijds, en polemieken met Frans bondscoach Didier Deschamps anderzijds. In Spanje trekt men al langer aan de mouw van de Fransman, die sinds zijn 16de bij Athletic Bilbao speelde. Het is toenmalig Spaans bondscoach Vicente Del Bosque die in 2015 de kat de bel aanbindt. Laporte doet het uitstekend bij de Baskische club en Del Bosque ziet wel wat in de linksvoetige centrale verdediger met het oog op het EK een jaar later. Laporte houdt echter de boot af. Gecharmeerd is hij zeker, maar de geboren Fransman is op dat moment aanvoerder van de Franse beloften en ziet zijn toekomst dan ook bij Les Bleus.

Maar hoop maakt plaats voor frustratie. Het EK van 2016 mist hij door een blessure, maar ook in de maanden erna valt er geen oproepingsbrief in de bus. En dat kan Laporte maar moeilijk verkroppen. Over bondscoach Didier Deschamps laat hij zich na het WK 2018 ontvallen: “Ik denk niet dat het om sportieve redenen is dat ik niet word opgeroepen. Ik heb niets tegen hem. Als iemand een probleem heeft met iemand, is hij het. Niet ik. Ik had een wereldkampioen kunnen zijn, maar de trainer koos ervoor, al dan niet om persoonlijke redenen, om me niet op te roepen en ik moet dat respecteren.” Laporte heeft op dat moment al een supertransfer naar Man City gemaakt.

Opportunist

Eén keer wordt hij na dat WK nog opgeroepen, maar opnieuw gooit een blessure roet in het eten. Het mag écht niet zijn. Het zou zijn laatste selectie voor de Franse nationale ploeg blijken, want in aanloop naar dit EK kiest Laporte eieren voor zijn geld. In maart wordt hij benaderd door de Spaanse voetbalbond. Of hij toch niet met Spanje naar het EK wil? Waarom niet, denkt Laporte. Vanaf dan komt alles in een stroomversnelling terecht en op 12 mei komt via het Spaanse ministerie van Justitie de bevestiging: Aymeric Laporte krijgt de Spaanse nationaliteit. Met Baskische overgrootouders en dankzij zijn jaren bij Athletic, niet meer dan een formaliteit. Ook de FIFA geeft zijn zegen, waarna hij meteen opgeroepen wordt door Spaans bondscoach Luis Enrique en op 4 juni debuteert voor La Roja.

In Frankrijk is de kritiek aan het adres van Laporte niet mals. Zijn woorden van drie jaar eerder laten een wrange nasmaak na. “Dus je kan zomaar kiezen voor welk land je wil uitkomen? Eerst spreek je jouw liefde uit voor Frankrijk om daarna doodleuk voor Spanje te kiezen?” vraagt 63-voudig Frans international Emmanuel Petit zich af. Ook Jérôme Rothen, die dertien keer voor Les Bleus speelde, reageert gepikeerd. “Voel je jezelf Fransman, kies dan voor Frankrijk. Voel je je Spanjaard, kies dan voor Spanje. Maar wees niet opportunistisch”, klinkt het scherp. Laporte zal het worst wezen. Bij Spanje krijgt de verdediger nu eindelijk de kans om zich te tonen op het internationale toneel. En pittig detail: als alles een beetje meezit, treffen Spanje en Frankrijk elkaar straks in de kwartfinales.