Voor 25.000 vijandige Russen vond Thomas Meunier zijn beste niveau terug: “Ik heb publiek nodig om te presteren”

Eén Luxemburger out, de andere in. Thomas Meunier verbaasde vriend en vijand met een invalbeurt die eindelijk weer de flair en klasse van de ‘oude’ Meunier liet zien. Zelf heeft hij een opvallende verklaring voor zijn wedergeboorte. “Die 25.000 fans brachten het beste in mij naar boven. Ik ben een speler die publiek nodig heeft om boven mezelf uit te stijgen.”