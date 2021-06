Bewoner draait zelf op voor kosten aan auto na vullen van putten door stadsdiensten: “We wonen al in lelijkste straat van de stad en nu dit nog”

Mechelen / Leest -

Bewoner Pol Matheus (71) uit De Prinsenlaan in Leest (Mechelen) blijft met de gebakken peren zitten. Na het opvullen van diepe putten in de rijbaan door de stadsdiensten, werd het koetswerk van zijn auto besmeurd met kleine teerspikkels van het asfalt, nadat er een autobus was doorgereden. “Onvoldoende bewijzen”, zegt de verzekering van het stadsbestuur. “Een schande. Wij wonen hier in de lelijkste straat van Mechelen, en nu dit nog”, zegt een verbolgen bewoner.