“In rugzak Jürgen Conings zat mondvoorraad voor vier weken”

De rugzak die het leger vorige week teruggevonden heeft in het Nationaal Park Hoge Kempen, was gevuld met blikken voeding. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

In de zak vonden speurders niet alleen medicijnen en munitie voor een jachtgeweer, maar dus ook mondvoorraad: genoeg om vier weken van te leven. Er werd ook een waterfilter teruggevonden die zo’n 1.000 liter water kan zuiveren. In de buurt van de vindplaats van de rugzak werden ook enkele lege blikken voedsel teruggevonden, wat er mogelijk op kan wijzen dat Conings minstens even in het bos geleefd heeft. Het gaat om blikken voeding die je in de winkel kan kopen, maar door het leger gebruikt worden.

Het is vandaag exact vier weken geleden dat de militair verdween.