Man schiet spelende broertjes (3 en 8) neer op straat in Italië: “Hij had een pistool en werd door niemand gecontroleerd”

Een psychotische 35-jarige computeringenieur heeft zondag in de gemeente Ardea, net onder Rome, in een park spelende broertjes van 3 en 8 jaar, en een 84-jarige voorbijganger doodgeschoten. De dader had een ruzie met de vader van de kinderen. David en Daniel stierven in de armen van hun papa.

David en Daniel overleefden de schietpartij niet. Foto: RR

Italië is geschokt door de zinloze schietpartij en dood van twee kinderen in de Italiaanse gemeente Ardea. De kinderen, David en Daniel, waren zondagmorgen op enkele tientallen meters van hun huis aan het spelen toen ze in het hart en het hoofd werden geschoten. “De ambulance kam veel te laat”, verklaar de grootmoeder van de kinderen aan de Italiaanse krant La Stampa. “De kinderen hadden de hand van hun vader vast. Ze zijn in zijn armen gestorven.”

Foto: AP

Na zijn daad verschool de moordenaar, de 35-jarige computeringenieur Andrea Pignani, zich in een villa. Hij werd daar omsingeld door de politie. Toen deze na een paar uur een inval deed, bleek dat Pignani met hetzelfde pistool waarmee hij de drie moorden pleegde, zelfmoord had gepleegd.

Beetje drugs

Een ruzie tussen de vader van de twee kinderen en Pignani is aan de moord vooraf gegaan. Dat beweren althans ooggetuigen. De vader had huisarrest. “Voor een beetje drugs, terwijl die man een pistool had en door niemand werd gecontroleerd. En kijk eens wat hij gedaan heeft!”, riep hij achteraf wanhopig.

De moeder van de dader noemde haar zoon bij Secoloditalia een “eenzame man”. “Hij was alleen en geïsoleerd. Het kon hem niks meer schelen.” De man zou opgenomen zijn in een instelling, maar zou die onlangs verlaten hebben.

Er waren vaak buurtproblemen met de moordenaar geweest en hij had ook mensen met de dood bedreigd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.