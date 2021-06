Amerikaanse president Joe Biden is in het land: dit staat vandaag en morgen op het programma

De Amerikaanse president Joe Biden is in het land. Zondagavond landde Air Force One - het toestel van de president - op de luchthaven van Melsbroek. Zijn agenda is goed gevuld, voornamelijk met internationale diplomatieke gelegenheden.

LEES OOK. Air Force One is geland: Amerikaanse president Joe Biden komt aan in België

Maadagnamiddag trekt Joe Biden naar de NAVO-top, waar naar verwachting het toekomstplan NATO 2030 zal worden goedgekeurd. Ook komen de klimaatproblematiek, cyberveiligheid, de terugtrekking uit Afghanistan, de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland en Rusland en China en de noodzaak om te innoveren aan bod.

Foto: REUTERS

Ter gelegenheid van de top kleurt Brussel de komende dagen trouwens NAVO-blauw. Zo worden het stadhuis en de fontein aan de rotonde van Montgomery blauw verlicht. Bernard Law Montgomery, was tussen 1951 en 1958 de eerste adjunct van de militaire leider van de NAVO (DSACEUR) in Europa. Manneken Pis krijgt bovendien een kostuum in NAVO-thema en tussen de bogen van de Cinquantenaire en aan de ingang van het Atomium wapperen er NAVO-vlaggen. Ook zorgen de NAVO-top en het bezoek van Biden traditioneel voor hinder in de hoofdstad. Er worden verschillende straten afgesloten in de buurt van de NAVO, het Koninklijk Paleis, de Amerikaanse ambassade, “The Hotel” en de Europese wijk. Ook de openbaarvervoersmaatschappij MIVB kondigde hinder aan op verschillende bus- en tramlijnen.

LEES OOK. Joe Biden zoekt steun bij Europa tegen het gele gevaar (+)

Dinsdagvoormiddag is er dan een onderhoud gepland met koning Filip, premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes (MR), Joe Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.

In de namiddag heeft Biden een ontmoeting met EU-leiders Charles Michel en Ursula Von der Leyen. Wat daar exact aan bod zal komen werd nog niet gecommuniceerd, maar volgens de Europese Raad staan er op de planning een hele reeks thema’s die zowel de VS al de EU aangaan, zoals Covid-19, het klimaat, handel en investeringen, technologie, buitenlandse zaken en gemeenschappelijke waarden. Verwacht wordt dat de leiders na de top een gemeenschappelijke verklaring ondertekenen.

LEES OOK. Joe Biden toert door Europa en we zullen het geweten hebben: Merkel masseren, de Queen zien, een front tegen China vormen en Trump doen vergeten (+)

Dinsdagavond neemt Biden afscheid van ons land en vliegt hij naar het Zwitserse Genève. Daar zal hij woensdag een langverwachte ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Het Witte Huis liet zaterdag weten dat Biden na die ontmoeting alleen een persconferentie zal houden. Een gezamenlijke persconferentie met Poetin, zoals Trump deed, zit er dus niet in.