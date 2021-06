Deze week voorlopig hoogtepunt van vaccinatiecampagne met 677.010 prikken

In de 95 Vlaamse vaccinatiecentra worden deze week normaal 677.010 vaccins toegediend. Dat zal voorlopig het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne zijn. Aan een tempo van “meer dan één vaccin per seconde”, hoopt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat tegen 21 juni 70 procent van de Vlaamse volwassen bevolking een eerste keer gevaccineerd is.

LEES OOK. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kreeg eerste dosis van coronavaccin: “Elke prik brengt ons stap dichter bij mooie zomer” (+)

Volgens de planning die het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag gaf, zouden de komende week 566.508 mensen een eerste prik krijgen en 110.502 mensen een tweede.

Tot en met zaterdag hadden ruim 3,37 miljoen mensen in Vlaanderen minstens een eerste prik gekregen, wat overeenkomt met 63 procent van de volwassenen of de helft van de totale bevolking. Van hen waren er ruim 1,8 miljoen volledig gevaccineerd, of iets meer dan een derde van de volwassenen.

In de week van 21 juni zouden in Vlaanderen ruim 659.000 prikjes gezet worden, nadien zouden die aantallen zakken omdat er minder dosissen geleverd zullen worden.

Jonger dan 41 jaar

Nog in het kader van de vaccinatiecampagne zouden mensen jonger dan 41 jaar zich vanaf woensdag kandidaat moeten kunnen stellen om vrijwillig het Johnson & Johnson-vaccin te krijgen. Dat zal kunnen via de QVAX-lijst. Ze zullen daarbij moeten aangeven dat ze op de hoogte zijn van de zeer zeldzame bijwerkingen. Wie zich aanmeldt, krijgt niet automatisch dat vaccin waarvan er maar één prik nodig is.

Coronacertificaat

Daarnaast zou deze week ook het coronacertificaat zijn intrede moeten doen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde aan dat het vanaf woensdag beschikbaar zou moeten zijn. Het certificaat geeft aan of iemand gevaccineerd is, corona al heeft doorgemaakt of een negatieve test heeft afgelegd. Het moet ons toelaten om te reizen binnen Europa.