Hartpatiënt Daley Blind in tranen tijdens EK-wedstrijd na drama rond vriend Christian Eriksen: “Dit was heftig”

De emoties gierden de 24 uur na de hartstilstand van Christian Eriksen door het lichaam van Daley Blind. Na het zien van de vreselijke beelden twijfelde de 31-jarige Oranje-international zelfs over in actie komen tijdens het duel met Oekraïne, dat Nederland uiteindelijk met 3-2 won.

LEES OOK. Het gedoe is (even) gedaan: offensief Oranje geeft zege bijna uit handen maar wint na knotsgekke wedstrijd van Oekraïne

“Dat heeft heel veel impact op mij gehad”, vertelde de Ajacied aan de NOS. “Ik ken Chris persoonlijk en de situatie is verschrikkelijk en ik heb natuurlijk ook het een en ander meegemaakt op dit vlak. Ik heb wel een mentale horde moeten nemen om te gaan spelen. Daar heb ik gisteravond en vandaag veel moeite mee gehad. Ik ben trots dat ik het heb gedaan.”

Niet spelen spookte zeker door het hoofd van Blind, die eind 2019 werd getroffen door een ontstoken hartspier en sindsdien met een ICD-kastje in zijn borstkas rondloopt.

“Het heeft me heel veel doen beseffen. Ik heb er niet heel lekker van geslapen. Ik zat live te kijken, ook met jongens die Nouri (speler van Ajax die in 2017 met een hartprobleem neerviel op het veld, red.) nog hebben meegemaakt. Ik zag veel herkenbare dingen. Dat maakte het wel heftig. Voor mijn familie, mijn ouders en mijn vrouw. Maar ik ben veilig, die garantie heb ik van de artsen.”

Met Eriksen gaat het inmiddels weer wat beter. Al is over zijn precieze gezondheidstoestand nog weinig bekend. Blind deed tegen Oekraïne driekwart wedstrijd mee en kwam met tranen het veld af.

Een emotionele Daley Blind twijfelde of hij vanavond mee zou spelen met Oranje na het heftige voorval van zijn goede vriend Christian Eriksen?? ? https://t.co/XD9rU18Dyv pic.twitter.com/rrxcxwc5p1 — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Kippenvel

Het drama rond Eriksen maakte veel indruk bij Oranje. Stefan de Vrij is ploeggenoot van Eriksen bij Inter. “We spelen en zijn heel goed met elkaar. Laatst heb ik nog even met hem gebeld en ging alles nog goed. Dan zie je die wedstrijd en gebeurt dit. Dan zit je wel met kippenvel te kijken. Ik was echt verslagen. Er was volledige stilte voor tien minuten. Er waren veel emoties. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar je beseft wel dat het heel anders af had kunnen lopen.”

“Gelukkig is hij nu oke. Het is iets waar je eigenlijk de hele tijd aan denkt, maar je moet je toch focussen op de wedstrijd. Als de scheidsrechter fluit, moet je je concentreren op de wedstrijd en dat is goed gelukt.”