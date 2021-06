Progeriapatiënte Amber (15) krijgt geen coronavaccin omdat ze te jong is: “Mijn kinderen worden vergeten”

Het klinkt te cynisch voor woorden. Amber Vandeweert (15) uit Diepenbeek, die lijdt aan de zeldzame verouderingsziekte progeria, is te jong om een coronavaccin te krijgen. “Mijn dochter gaat voltijds naar school, maar ze is als risicopatiënte nog altijd niet beschermd”, aldus haar vader Wim Vandeweert.

Amber (15) en haar broer Michiel Vandeweert (23) zijn de twee enige progeriapatiënten in ons land. “We hebben in het verleden regelmatig interviews gegeven om de ziekte onder de aandacht te brengen. We ...