Christian Eriksen reageert voor het eerst na hartfalen tijdens EK-wedstrijd: “Ik wil weten wat er gebeurd is”

Een dankwoord voor alle steun die hij ontvangen heeft. Dat is de samenvatting van de eerste korte reactie van Christian Eriksen, nadat de Deense international een hartaanval kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland afgelopen zaterdag.

De 29-jarige Eriksen stuikte kort voor het einde van de eerste helft in elkaar. De middenvelder van Inter en dus ploegmaat van Romelu Lukaku werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. Hij verblijft momenteel nog in het Rigshospitalet in Kopenhagen, waar verdere onderzoeken plaatsvinden.

Nu, twee dagen later, liet hij via zijn manager voor het eerst van zich horen in La Gazzetta dello Sport. “Bedankt iedereen”, aldus de Deense spelmaker. “Ik ga niet opgeven. Ik voel me intussen beter, maar ik wil nu vooral begrijpen wat er gebeurd is. Ik wil de mensen bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben.”

De Deense teamarts Morten Boesen kon zondag op een persconferentie in Kopenhagen weinig extra informatie brengen over het hartfalen van Eriksen.

“We hebben geen uitleg over hetgeen er gebeurd is met Christian”, legde Boesen uit. “We weten er niets meer over. Jullie hebben hetzelfde gezien als mij. Dat is ook één van de redenen waarom hij nu nog in het ziekenhuis is, om te begrijpen wat er kan gebeurd zijn. Zijn medische tests voor het toernooi waren allemaal goed. Hij is even weg geweest. Het was een hartstilstand. We hebben hem gelukkig snel terug bij ons gekregen met behulp van een defibrillator. Hij is momenteel stabiel. We hebben meerdere keren contact met hem gehad.”

