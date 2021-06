“Boris Johnson stelt ‘Freedom Day’ met vier weken uit”

De Britten moeten mogelijk nog een maand langer wachten op de totale bevrijding van de coronamaatregelen. Op 21 juni zou daar een laatste versoepeling doorgevoerd worden, maar Britse media melden dat ‘Freedom Day’ met nog eens vier weken uitgesteld zou worden. Allemaal door de verspreiding van de besmettelijkere Delta-variant.

De cijfers gaan al een tijdje weer de verkeerde kant uit in Groot-Brittannië. Hoewel de cijfers daar - met dank aan een snelle vaccinatiecampagne - erg laag zijn, lijkt een derde golf nu ingezet. Dat heeft alles te maken met de opmars van de Delta-variant, die voor het eerst opdook in India. Die variant van het virus is tot zestig procent besmettelijker, denken wetenschappers. Uit onderzoek blijkt ook dat de vaccins wel goed beschermen tegen die variant, maar enkel bij een volledige vaccinatie.

Tijd kopen

Om tijd te kopen - en zo veel mogelijk Britten dus twee prikjes te gunnen - zou de Britse premier Boris Johnson nu ‘Freedom Day’ met twee of vier weken willen uitstellen. Volgens berekeningen van virologen en biostatistici zou dat enkele duizenden ziekenhuisopnames moeten voorkomen en dus ook levens moeten redden.

Volgens een bron dicht bij de regering is dit de laatste horde die nog genomen moet worden. “Het zou veel erger zijn om in onzekerheid te blijven en dan later weer zaken te moeten terugschroeven”, klinkt het bij The Telegraph. “Het is beter om voorzichtig te zijn en zekerheid in te bouwen. Maar dit is hoe dan ook de laatste horde: het is een race tussen het vaccin en het virus.”

Dat Freedom Day uitgesteld wordt, betekent dat er géén grote festivals en optredens mogelijk zullen zijn. Ook sportevenementen kunnen dan niet op volle capaciteit doorgaan. Ook de horeca werkt nog met een beperkte bezetting en ook dat zou dan nog een maand behouden blijven. Dat zou de horeca zo’n 3,5 miljard pond kosten, de hele economie zou er 4,5 miljard op achteruitgaan. En de beslissing zou - opnieuw - duizenden jobs kunnen kosten. Verwacht wordt dat Boris Johnson vanavond in een toespraak meer uitleg zal geven.