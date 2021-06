Bestuurder (59) onder invloed knalt tegen verlichtingspaal: passagierster (60) overleden

Keerbergen - Bij een zwaar ongeval op de Putsebaan in Keerbergen is vannacht een 60-jarige passagierster van een voertuig overleden na een knal tegen een verlichtingspaal. Dat bevestigt burgemeester Erik Moons (Open VLD).

De wagen reed om een onbekende reden van de weg rond 01.45 uur en crashte frontaal tegen een elektriciteitspaal om vervolgens in een voortuin belanden. Voor een vrouwelijke passagier van 60 kon geen hulp meer baten. De man (59), die aan het stuur zat, moest bevrijd worden door de brandweer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (lees verder onder de video)

Een vrouw van 60 jaar overleefde de crash niet. Video: Dimitri Berlanger

De ravage is groot. De tuin van de bewoner is vernield en de brokstukken vlogen tot tegen de gevel. In de aangrenzende woning was er een grote kortsluiting en is er mogelijk aanzienlijke schade aan het elektriciteitsnet en diverse toestellen.

De bestuurder werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden maar verkeert niet in levensgevaar. Hij legde een positieve ademtest af. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.