Dinsdag lege rekken varkensvlees mogelijk bij Delhaize na brand in vleesverwerkingsbedrijf

Gent - De brand die het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in de Gentse haven in de as legde, heeft ook gevolgen voor Delhaize. Hilton is een “strategische partner” die voorverpakte varkensvleesproducten levert aan de supermarktketen. Mogelijk zullen dinsdag enkele producten onbeschikbaar zijn, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Hilton Foods werkt exclusief voor Delhaize. Het is een van de grote leveranciers van voorverpakt vlees. Het Gentse bedrijf levert meer bepaald varkensvleesproducten aan Delhaize, zoals worsten, koteletten en gehakt.

De woordvoerder spreekt zelf van “een minimale impact” door de brand. Vandaag/maandag zouden er alvast geen problemen moeten zijn. Voor de brand in de nacht van zaterdag op zondag uitbrak, was er nog een lading producten bij het bedrijf vertrokken, en die liggen vandaag in de winkelrekken.

Dinsdag zouden er wel enkele rekken in de vleesafdeling leeg kunnen zijn. Die levering ging immers verloren in de brand, waardoor er geen nieuwe aanvoer is voor dinsdag. “Als er producten onbeschikbaar zouden zijn, verwijzen we de klanten graag door naar alternatieven zoals rund, lam en kip”, zegt de Delhaize-woordvoerder.

Woensdag zouden de rekken weer aangevuld moeten zijn. “We zijn meteen met een crisisteam gestart om snel te kunnen overschakelen naar andere leveranciers”, aldus Dekelver. “Hun producten zullen vanaf woensdag in de winkels liggen.”

“Voor de klant zal er dus weinig tot geen impact zijn”, vat de woordvoerder samen.

De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag bij Hilton Foods in de Skaldenstraat in Desteldonk, een deelgemeente van Gent. Het bedrijf is volledig uitgebrand, de brandweer verwacht nog enkele dagen te moeten nablussen. De brand leidde tot geurhinder in de regio.