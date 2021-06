PVDA wil transparantie over lobbycontacten in politiek

Als het van de PVDA afhangt, komt er volledige transparantie over de contacten die lobbyisten hebben met politici. De partij dient daarover een wetsvoorstel in de Kamer in.

De aanzet voor het initiatief is de studie van de ngo Corporate Europe Observatory, die heeft blootgelegd dat de farmasector op Europees niveau 36 miljoen euro spendeert aan lobbywerk. “De farma-industrie haalt duidelijk alles uit de kast om het voorstel om de patenten op het COVID-19-vaccin op te heffen, te blokkeren”, stelt de PVDA vast.

De uiterst linkse partij nam daarom ook de Belgische farmalobby onder loep. “In het lobbyregister van de Kamer staan vandaag vijf namen van vertegenwoordigers van farmaceutisch bedrijf Pfizer en van de lobby van de farmaceutische bedrijven in België, pharma.be. Twee belangrijke hoofdrolspelers die zich de laatste weken sterk verzetten tegen het opheffen van de patenten op het COVID-19-vaccin”, zegt Kamerlid Sofie Merckx. “Wie te weten wil komen met wie zij afspraken en hoe vaak, komt van een kale reis terug. Deze informatie wordt gewoon niet bijgehouden.”

Lijst bij wetteksten

Om “paal en perk stellen aan dit gelobby in de achterkamers van de politiek in het voordeel van Big Pharma” dient Merckx nu een voorstel in om volledige transparantie te garanderen. “Elk lobbycontact moet gedetailleerd aangegeven worden. We willen hierbij weten met wie men afspreekt, waarover en hoe vaak. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat aan alle wetteksten een lijst wordt toegevoegd met een overzicht van alle personen die het wetgevend proces beïnvloed hebben”, legt ze uit. “Wanneer lobbyisten wetgevende teksten hebben geschreven voor de regering of voor parlementsleden, moet dat meegedeeld worden.”