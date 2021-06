‘Zeldzame’ kamerplant met 9 bladeren geveild voor 19.297 dollar

Een kamerplantje met 9 bladeren is in Nieuw-Zeeland tijdens een veiling verkocht voor 19.297 dollar, net geen 16.000 euro. Het gaat om de erg zeldzame Rhaphidophora Tetrasperma.

Volgens Millie Silvester – woordvoerder van veilingwebsite Trade Me – was het de duurste kamerplant ooit op de website. “Het was een erg spannende biedingsoorlog in de laatste minuten”, zegt Silvester aan CNN. “De plant is online 102.000 keer bekeken en werd aan 1.600 opvolglijstjes toegevoegd. Het toont maar hoe dol wij Kiwi’s zijn op kamerplanten.”

In Nieuw-Zeelandse dollars kostte de plant zo’n 27.100 dollar. De gemiddelde prijs voor een kamerplant op Trade Me was van 34 dollar in 2019 al gestegen naar 82 dollar vorige maand. En vooral zeldzame varianten worden voor enorme prijzen verkocht. “Kamerplanten zijn het nieuwe it-piece geworden in de laatste jaren. We hebben de prijzen alleen maar zien stijgen”, zegt Silvester nog.

En of de Rhapidophora Tetrasperma zeldzaam is. “Deze plant heeft acht bladeren, de negende is net aan het uitkomen”, klinkt het in de beschrijving. “Elk blad is uitstekend geschakeerd qua kleuren en de plant is goed geworteld in een pot van 14 centimeter diameter.” De plant komt vooral voor in Thailand en Maleisië.

Zelf afhalen

Wie de plant kocht, moest ze zelf nog even gaan afhalen in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk werd er 248 keer geboden op het plantje.