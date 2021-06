Chinese kerncentrale weerlegt schade aan milieu na lek: “Waarden zijn normaal”

Na berichten over een lek in een Chinese kerncentrale bij de zuidelijke stad Taishan hebben de exploitanten van de centrale speculaties over schade aan het milieu weerlegd. De waardes in de centrale en in de omgeving ervan zijn “normaal”. Dat heeft het Chinese energiebedrijf CGN maandagavond bekendgemaakt. Volgens de mededeling vinden er regelmatig metingen plaats.

De kerncentrale bevindt zich in Yaogu, ten zuiden van Hongkong. Het Franse nucleaire bedrijf Framatome heeft de centrale helpen opbouwen en bezit er een deel van. De twee drukwaterreactoren zijn in 2018 en 2019 in gebruik genomen.

Eerder meldde de nieuwszender CNN dat de Amerikaanse regering een tip van Framatome over een lek en een mogelijke “radiologische dreiging” onderzocht had. Het bedrijf had de Chinese autoriteiten ervan beschuldigd de limieten voor bestraling rond de kerncentrale te hebben verhoogd om te voorkomen dat de centrale zou moeten sluiten.

Amerikaanse functionarissen zijn van mening dat het lek momenteel geen ernstige bedreiging vormt voor de werknemers in de fabriek of omwonenden, maar dat de situatie in de gaten gehouden moet worden. De regering van de Verenigde Staten heeft overleg gepleegd met de Franse regering en contact opgenomen met de Chinese regering.

China heeft ongeveer 50 functionerende reactoren. Wereldwijd hebben enkel de Verenigde Staten en Frankrijk meer reactoren. Vorige maand is de bouw van nieuwe reactoren in China in samenwerking met het Russische Rosatom gestart.